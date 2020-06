Regensburg: Malteser Herzenswunsch-Krankenwagen kann endlich bestellt werden

Lange haben sie auf diesen Moment gewartet und kräftig Spenden eingeworben – jetzt ist es soweit: Die Malteser können ihren speziell konfigurierten Herzenswunsch-Krankenwagen bestellen. Kosten für das Fahrzeug: Sage und schreibe 150.000 Euro.

In einer kleinen Feierstunde mit den Initiatoren des Dienstes und Unterstützern, die sich besonders um den Herzenswunsch-Krankenwagen verdient gemacht haben, ließen sie die letzten zwei bewegten Jahre noch einmal Revue passieren, blickten zurück auf die emotionalsten Fahrten und größten Spendenaktionen.

Alexandra Bengler, die bei den Maltesern für die Spenden zuständig ist und den Herzenswunsch-Krankenwagen in der Diözese Regensburg mit ins Leben gerufen hat, bedankte sich bei allen Anwesenden in einer emotionalen Ansprache für die herausragende Unterstützungsleistung: „Wir sind allen so dankbar, die sich für die gute Sache eingesetzt haben. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt am Ziel sind. Bald schon erfüllen wir Herzenswünsche mit unserem neuen Fahrzeug. Bitte lasst nicht nach mit eurem Engagement, damit wir so vielen Menschen wie möglich ihre letzten Herzenswünsche erfüllen können!“

Bei der Ausstattung des Herzenswunsch-Krankenwagens versuchten die Malteser den Spagat zwischen Funktionalität und Komfort. Florian Rott, der gemeinsam mit Mercedes Benz das Fahrzeug konfiguriert hat, fasst die Ausstattung zusammen: „Wir wollten zum einen eine möglichst große medizinische Versorgungsqualität im Fahrzeug sicherstellen, zum anderen wollten wir das Fahrzeug so konzipieren, dass wir die verschiedensten Bedürfnisse unserer Gäste gut erfüllen können. Ebenso wichtig war uns der Aspekt, dass die Fahrt so komfortabel wie möglich sein sollte. Unser Wunsch war von Anfang an so etwas wie ein mobiles, medizinisches Wohnzimmer zu bauen – ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen.“

Einziger Wermutstropfen: Das Fahrgestell kommt erst im November und die Fertigstellung des Herzenswunsch-Krankenwagens wird wohl bis Anfang nächsten Jahres dauern.

Mit dem speziellen Herzenswunsch-Krankenwagen können die Malteser dann ihre schwerstkranken Gäste noch unkomplizierter, schöner und bequemer ans Ziel ihres vielleicht letzten Wunsches fahren.

Burkhard Pfaff, Diözesan-Arzt und einer derjenigen, die in den letzten Tagen Benedikt XVI gefahren haben, merkt scherzend an: „Das Auto kommt in der Tat zu spät. Wir hätten gern den heiligen Vater bereits im neuen Gefährt seinen Herzenswunsch erfüllt. Das wäre noch ein Stück weit angenehmer für den Papa emeritus gewesen.“

Auch Astrid Freudenstein (CSU), zweite Bürgermeisterin der Stadt Regensburg, ergänzt: „Das war schon beeindruckend, dass unser Papst hier war. Und ihr als Malteser habt diesen Besuch auch ein Stück weit möglich gemacht. Ein ganz besonderer Herzenswunsch für einen sehr besonderen Menschen.“

Seit Juni 2018 erfüllen die Malteser Herzenswünsche, bisher mit Bestandsfahrzeugen. Ziel der Malteser war von Beginn an die Neuanschaffung eines Fahrzeuges, das speziell für diese Wunschfahrten ausgestattet ist.

Der Dienst ist weiterhin rein spendenfinanziert und ist nach wie vor auf Spenden angewiesen. Wer selbst einen Wunsch erfüllt bekommen möchte oder jemanden kennt, der ein Sehnsuchtsziel hat am Ende seines Lebens, kann sich gerne an die Malteser wenden. Kontakt: Rebecca Marchese, Koordinatorin Herzenswunsch-Krankenwagen Telefon 0871/923 30 40 oder Mobil 0160/946 51 497. Gerne auch via Email an rebecca.marchese@malteser.org.

Pressemitteilung