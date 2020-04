Regensburg: Lieferservice „DEZ-Livery“ startet

Ab sofort startet das Donau-Einkaufszentrum einen Lieferdienst für das Stadtgebiet Regensburg. Über 20 Händler beteiligen sich an diesem Service. Aus einer Liste der beteiligten Geschäfte können die Kunden ihre Ware werktags bis 14 Uhr telefonisch oder per mail direkt im Laden bestellen. Die Päckchen werden ab 15 Uhr im Stadtgebiet ausgefahren.

Die Lieferung ist für die Kunden kostenfrei, sie zahlen lediglich ihre bestellte Ware. „Mit diesem Service möchten wir auch die Menschen erreichen, die in diesen schwierigen Zeiten nicht mehr so mobil sein können und ihren Einkauf nicht mehr selbst erledigen können“, so Thomas Zink, Geschäftsführer des Donau-Einkaufszentrum. Die Liste der beteiligten Geschäfte ist auf der Homepage (www.donaueinkaufszentum.de) einzusehen. Auch liegen Handzettel im Center aus, die gerne mitgenommen und an Nachbarn, Freunde, Verwandte, Bekannte weitergegeben werden können.

Pressemitteilung Donau-Einkaufszentrum