Regensburg: Leiche in der Donau entdeckt

In einem Ermittlungsverfahren wegen Erpressung wurde am Mittwoch, 08.11.2017, ein 37-jähriger Regensburger vorläufig festgenommen. Der Mann wollte aus dem delikaten Chatverlauf …

In einem Ermittlungsverfahren wegen Erpressung wurde am Mittwoch, 08.11.2017, ein 37-jähriger Regensburger vorläufig festgenommen. Der Mann wollte aus dem delikaten Chatverlauf …

Regensburg: Chat-Erpressung ging nach hinten los In einem Ermittlungsverfahren wegen Erpressung wurde am Mittwoch, 08.11.2017, ein 37-jähriger Regensburger vorläufig festgenommen. Der Mann wollte aus dem delikaten Chatverlauf …

Regensburg: Chat-Erpressung ging nach hinten los In einem Ermittlungsverfahren wegen Erpressung wurde am Mittwoch, 08.11.2017, ein 37-jähriger Regensburger vorläufig festgenommen. Der Mann wollte aus dem delikaten Chatverlauf …

Regensburg: Chat-Erpressung ging nach hinten los In einem Ermittlungsverfahren wegen Erpressung wurde am Mittwoch, 08.11.2017, ein 37-jähriger Regensburger vorläufig festgenommen. Der Mann wollte aus dem delikaten Chatverlauf …

Gut ein Jahr nach der tödlichen Messerattacke auf eine Schwangere in Kirchroth (Landkreis Straubing-Bogen) muss sich der ehemalige Geliebte der Frau ab Montag (13.00 Uhr) vor dem …

Gut ein Jahr nach der tödlichen Messerattacke auf eine Schwangere in Kirchroth (Landkreis Straubing-Bogen) muss sich der ehemalige Geliebte der Frau ab Montag (13.00 Uhr) vor dem …

Regensburg: Prozessauftakt nach Mord an Schwangerer Gut ein Jahr nach der tödlichen Messerattacke auf eine Schwangere in Kirchroth (Landkreis Straubing-Bogen) muss sich der ehemalige Geliebte der Frau ab Montag (13.00 Uhr) vor dem …

Regensburg: Prozessauftakt nach Mord an Schwangerer Gut ein Jahr nach der tödlichen Messerattacke auf eine Schwangere in Kirchroth (Landkreis Straubing-Bogen) muss sich der ehemalige Geliebte der Frau ab Montag (13.00 Uhr) vor dem …

Regensburg: Prozessauftakt nach Mord an Schwangerer Gut ein Jahr nach der tödlichen Messerattacke auf eine Schwangere in Kirchroth (Landkreis Straubing-Bogen) muss sich der ehemalige Geliebte der Frau ab Montag (13.00 Uhr) vor dem …