Regensburg: Lebenslange Bildung ohne Schranken

Vom 12. bis 15. September 2019 findet der 2. Runde Tisch Inklusion in Regensburg mit den Partnerstädten der Stadt statt. Inklusive Bildung ein Leben lang ist das Schwerpunktthema des diesjährigen Runden Tisches Inklusion. Darunter versteht man die Teilhabemöglichkeit aller Menschen an qualitativ hochwertiger Bildung lebenslang. Bildung ist der Schlüssel zur Erhöhung von Teilhabemöglichkeiten und Verwirklichungschancen für alle Menschen, um neue Kompetenzen zu erwerben. Dies gilt in besonderem Maße für Menschen mit Handicap, um die Inklusion, die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit und ohne Behinderung in der Gesellschaft auf allen Ebenen verwirklichen zu können.

Die Teilnehmer aus den Regensburger Partnerstädten beleuchten dabei die Situation in den einzelnen Städten im Bereich der inklusiven Bildung und tauschen Erfahrungswerte aus, um voneinander zu lernen. Anmeldungen liegen derzeit für Delegationen aus Budavár, Clermont-Ferrand, Odessa und Pilsen vor. Die Menschen mit Einschränkungen sollen zu jeder Zeit den gleichberechtigten Zugang zu Bildungsangeboten auf allen Ebenen erhalten, um die Voraussetzungen für lebenslanges Lernen zu schaffen. Hierzu wurde neben den Beiträgen aus den Partnerstädten ein ansprechendes Programm mit Fachreferenten aus Politik, Wissenschaft und der Praxis erarbeitet, das viele Facetten des Lernens vom vorschulischen Bereich über die Schule bis hin zu lebenslangen Lernangeboten beleuchtet.