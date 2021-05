Regensburg: Kunstforum Ostdeutsche Galerie öffnet wieder

Am Wochenende ist es soweit. Das Kunstforum Ostdeutsche Galerie kann zusammen mit weiteren Kultureinrichtungen in der Stadt Regensburg wieder öffnen. Zunächst ist eine telefonische Voranmeldung für den Besuch nötig. Der Samstag, 22. Mai, ist zugleich der Eröffnungstag der Ausstellung „Grenzen in der Kunst – Tschechische Kunst in drei Generationen“. Der Eintritt ist an diesem Tag frei. Geöffnet ist auch an Pfingstsonntag und Pfingstmontag.

„Grenzen“ ist das Thema der neuen Ausstellung im Kunstforum Ostdeutsche Galerie. Bereits vor dem Museum empfangen die Besucherinnen und Besucher zwölf Absperrgitter. Durch eine einfache Ergänzung verwandelte sie der Künstler Krištof Kintera in Hirsche. Mit seinem typischen Humor zieht er dieses Symbol für Abgrenzung ins Lächerliche – es wäre an der Zeit, dass wir es schaffen, ohne Abschottung, ohne Grenzen zu leben, kommentiert er seine

Installation.

Im Museum erwarten die BesucherInnen weitere Werke von insgesamt drei tschechischen KünstlerInnen – neben Krištof Kintera ist es die Konzeptkünstlerin Magdalena Jetelová und die Malerin und Grafikerin Toyen. Jede/jeder von ihnen vertritt exemplarisch eine Generation der tschechoslowakischen bzw. tschechischen Kunst seit den 1920er Jahren bis heute. So spannt die Ausstellung einen Bogen über drei Generationen, politische Veränderungen und Ländergrenzen hinweg.

Der Samstag, 22. Mai, ist der Eröffnungstag der Ausstellung „Grenzen in der Kunst – Tschechische Kunst in drei Generationen“. Der Eintritt

ist frei. Für den Besuch ist eine Voranmeldung unter 0941/29 714 20 nötig. Um die Besucherzahlen entsprechend den aktuellen Inzidenzwerten regulieren zu können, gilt die Reservierung einer Besuchszeit bis aufs weitere in der ersten Eröffnungsphase. Die BesucherInnen werden gebeten, im Museum eine FFP2 Maske zu tragen und die aktuellen Hygienemaßnahmen zu beachten. An der Kasse werden die Kontaktdaten zur Dokumentation aufgenommen.

Voraussichtliche Öffnungszeiten:

Samstag, 22. Mai 2021, 10 – 20 Uhr (Eintritt frei, mit Voranmeldung)

Sonntag, 23. Mai 2021, 10 – 17 Uhr (regulärer Eintritt, mit Voranmeldung)

Montag, 24. Mai 2021, 10 – 17 Uhr (regulärer Eintritt, mit Voranmeldung)

Quelle: Kunstforum Ostdeutsche Galerie / KH