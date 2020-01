Regensburg: Kripo kann zwei Einbrüche aufklären – Tatverdächtiger in Haft

Durch aufwändige Ermittlungen gelang es Kriminalbeamten einen Tatverdächtigen für zwei Einbrüche im Stadtgebiet zu identifizieren – er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Bereits am Sonntagnachmittag, 22.09.2019, drang ein damals Unbekannter gewaltsam in ein Geschäftsgebäude im Regensburger Gewerbepark ein, wo er rund 500 Euro Sachschaden verursachte und Wertgegenstände im Wert eines dreistelligen Eurobetrages entwendet hat.

Pflanzen waren wohl nicht das Ziel des Einbrechers, der in der Nacht vom 08.11. auf 09.11.2019 in einen Blumenladen in der Prüfeninger Straße einbrach und dort insbesondere Schmuck und Bargeld entwendete. Neben einem niedrigen fünfstelligen Diebstahlschadens, hatten die Geschädigten einen Sachschaden von rund 2000 Euro zu beklagen.

Die Erfahrung und die regelmäßige Gesamtschau der Einbruchskriminalität im ihrem Zuständigkeitsbereich kam den Fachermittlern nun zu Gute. Im ständigen Abgleich der Fälle im Stadtgebiet, durch Spurenauswertungen und aufgrund weiterer Hinweise gelang es nun einen 39-jährigen Mann als Tatverdächtigen zu ermitteln. Dieser ist bereits mehrfach, auch wegen ähnlicher Delikte, polizeilich in Erscheinung getreten.

Nach seiner Festnahme am Mittwoch, 08.01.2020, ist er einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Ein Haftbefehl wurde durch die Verbringung in eine Justizvollzugsanstalt umgehend vollzogen. Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ist auch, ob der Tatverdächtige für weitere Einbrüche in Frage kommt.

Polizeimeldung