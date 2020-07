Regensburg: Kreuzungsbereich Herrmann-Köhl-Straße / Wernerwerkstraße wird fußgängerfreundlicher

Daer Kreuzungsbereich wird in dieser Zeit für den Verkehr gesperrt. Es wird gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Eine Umleitung wird zeitnah ausgeschildert. Es wird empfohlen, die Hermann-Köhl-Straße über die Dornierstraße anzufahren. Wer vom Roten-Brach-Weg in die Dornierstraße möchte, gelangt über die Killermannstraße zum Rennweg und dann über die Lilienthalstraße in die Dornierstraße.

Von dieser Maßnahme sind vor allem die Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs betroffen, da die Linie 6 während der Bauarbeiten lediglich bis zur Haltestelle Wernerwerksstraße verkehrt. Die Haltestellen „Hermann-Köhl-Straße“, „Sparkasse“ und „Roter-Brach-Weg“ werden in diesem Zeitraum nicht angefahren.

Die Zufahrt zum Nahversorger erfolgt während der gesamten Zeit über die Wernerwerkstraße vom Roten-Brach-Weg kommend.

Im Anschluss an die Instandsetzung der Kreuzung bleibt das westliche Ende der Hermann-Köhl-Straße weiter gesperrt: Grund hierfür ist der Bau von zwei Querungshilfen. Sobald die Hauptarbeiten an dieser Stelle abgeschlossen sind und der Verkehr wieder normal fließen kann, wird auch in der Lilienthalstraße im Einmündungsbereich in die Hermann-Köhl-Straße eine Querungshilfe für Fußgänger eingerichtet.

Die Stadt bittet für die entstehenden Behinderungen um Verständnis.