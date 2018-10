Regensburg: Krankenhaus Barmherzige Brüder zählt zu den besten Krankenhäusern

Das Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg hat den deutschlandweiten Platz 34 auf der Klinikliste 2019 des FOCUS-Gesundheitsmagazins (Heft 11/12 2019) inne – so eine gute Bewertung hat sonst kein Krankenhaus in Regensburg oder Ostbayern. Damit befindet sich das Krankenhaus Barmherzige Brüder in der Gruppe der Top 35 mit Deutschlands großen Häusern wie der Charité Berlin oder den Kliniken der Ludwigs-Maximilian-Universität und der Technischen Universität in München.

Zu den nationalen Spitzengruppen gehören am Krankenhaus Barmherzige Brüder die fünf Fachbereiche für Akutgeriatrie, für Darmkrebs, für Gallen-OPs, für Gefäßchirurgie sowie für Risikogeburten. Daneben empfiehlt die Liste die vier Fachbereiche für Kardiologie, für Lungenkrebs, für Orthopädie als auch für Unfallchirurgie als herausragend.

Das aktuelle Ranking wurde durch ein unabhängiges Rechercheinstitut im Auftrag des FOCUS-Gesundheit erstellt. Dazu wurden Daten von insgesamt 1.170 Krankenhäusern mit ihren 5.500 Fachkliniken und-abteilungen ausgewertet.

Pressemitteilung