Regensburg: Kostenlose Parkstunde weiterhin umstritten

Die erste Stunde im Parkhaus bleibt kostenlos. Diese Entscheidung gefällt nicht jedem. Die Grünen hatten die Forderung gestellt die kostenlose Stunde abzuschaffen. Es solle der Öffentliche Nahverkehr und der Radverkehr weiter ausgebaut werden.



Aus der Pressemitteilung der Grünen:

„Die Grünen sind und waren stets gegen die kostenlose Parkstunde“, betont die grüne Fraktionsvorsitzende Margit Kunc. Bereits bei der Einführung habe die grüne Fraktion diese kritisiert und abgelehnt. „Diese Position der Stadtratsfraktion war in der Koalition leider nicht mehrheitsfähig“, bedauert Kunc. Aber gemeinsam mit der Koalition haben die Grünen 2017 ein Konzept beschlossen, nach dem der Parkraum in der Innenstadt teurer werden soll als im Außenbereich. Umso ärgerlicher findet Kunc das Verhalten einiger Koalitionspartner*innen. Sie fordert, die beschlossenen Maßnahmen endlich umzusetzen. Die Fahrt mit dem Öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) in die Innenstadt müsse attraktiver werden als die mit dem PKW. Um den ÖPNV weiter ausbauen zu können, werden auch die Einnahmen aus den Parkgebühren nötig sein.