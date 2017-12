Regensburg: Körperverletzung – Zeugin gesucht

Die Polizei sucht nach Hinweisen: Offenbar haben zwei Jugendliche in Kallmünz versucht, eine Frau zu erpressen. Die beiden forderten von der Frau Geld, einer der Beiden packte …

Kallmünz: Jugendliche fordern Geld – Frau geht nicht darauf ein Die Polizei sucht nach Hinweisen: Offenbar haben zwei Jugendliche in Kallmünz versucht, eine Frau zu erpressen. Die beiden forderten von der Frau Geld, einer der Beiden packte …

Regensburg: Diebe hatten es auf Kühlmittel abgesehen In der Nacht von Mittwoch, 06.12.2017 auf Donnerstag, 07.12.2017 sind Unbekannte in die Lagerhalle eines Vertriebes für technische Gase eingedrungen und haben trotz ohnehin …

Brunn: Feuer greift auf Wohnhaus über – keine Brandstiftung Am Donnerstagabendnachmittag berichtete die Polizei nach: Nachdem Fachermittler der Kriminalpolizei Regensburg die Brandstelle untersucht haben, ist nach dem ersten …

Regensburg: Fitnessstudio im Visier eines Einbrechers Die Nacht auf den heutigen Donnerstag (07.12.) nutzte ein Einbrecher um in ein Fitnessstudio in der Regensburger Bajuwarenstraße einzudringen. Ziel war offensichtlich nicht die …

