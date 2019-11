Regensburg: Kneitinger unter den Linden eröffnet im Sommer 2020

Das gastronomische Konzept wurde bereits in Abstimmung mit Mathias und Maximilian Reichinger erarbeitet, die die Gaststätte nach der Sanierung betreiben werden. Kneitinger freut sich sehr, mit der Familie Reichinger einen hervorragenden Pächter für das Traditions-Lokal „Unter den Linden“ gewonnen zu haben. Die erfahrene Gastronomen-Familie betreibt nun schon seit neun Jahren mit Herzblut und großem Erfolg die Brauereigaststätte am Arnulfsplatz. Nun hat man das neue gemeinsame Vorhaben "Kneitinger Unter den Linden" im Stadtpark mit einem Pachtvertrag besiegelt.

Der denkmalgeschützte Gebäude-Komplex wird in den kommenden Monaten behutsam in enger Abstimmung mit den Denkmalschutz-Behörden saniert werden. Die Brauerei wird hierfür erhebliche Summen aufwenden müssen. Der traditionelle Charme des idyllischen Lokals wird bewahrt, gleichzeitig sind Modernisierungs-Maßnahmen in erheblichem Umfang erforderlich, um den Anforderungen an einen zeitgemäßen Gastronomie-Betrieb gerecht zu werden.

Wie bei allen Kneitinger Projekten wird auch hier selbstverständlich Verantwortung für soziale Belange übernommen; so werden Inklusion, Integration und Ausbildung bei der Auswahl des neuen Teams eine besondere Rolle spielen.

Im Sommer soll "Kneitinger Unter den Linden" seine Pforten wieder öffnen und zu einem neuen Anziehungspunkt im Regensburger Westen werden, mit abwechslungsreicher bayerischer Küche, regionalen Spezialitäten, hausgemachten Kuchen und Gebäck, einem idyllischen Biergarten und natürlich mit viel Herz und Engagement.

Pressemitteilung Hans-Christian Wagner