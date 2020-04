Regensburg: Kirche St. Wolfgang mit Graffiti verschmiert – Zeugen gesucht!

Ein bislang unbekannter Täter hat die Kirche St. Wolfgang in Regensburg mit Graffiti beschmiert. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Zeit von Montag, den 13.04.2020, 18:30 Uhr bis Dienstag, den 14.04.2020, 08:00 Uhr brachte ein bislang unbekannter Täter mehrere Graffitis an einer Kirche in der Bischof Wittmann Straße an. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der PI Regensburg Süd unter der Telefonnummer 0941/506-2001 in Verbindung zu setzen.

Polizeimeldung PI Regensburg Süd