Regensburg: KI-Professuren für OTH und Uni Regensburg – Aktueller Stand

Vor längerer Zeit hat die bayerische Staatsregierung eine Vielzahl von Maßnahmen im Bereich der KI beschlossen. Der Freistaat soll dadurch zu einem international führenden Standort im Bereich der KI werden. Dazu gehört auf die Fortbildung an den Hochschulen und Universitäten. Doch wie sieht es mit Regensburg aus – wie ist der aktuelle Stand?

Franz Rieger, Mitglied des Landtags hat bei Wissenschaftsminister Bernd Siber nachgefragt.

„Regensburg hat als hoch entwickelter Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort einen großen Bedarf an Bildungsangeboten in Informatik und Künstlicher Intelligenz!“ betont MdL Dr. Rieger. „Deshalb ist es mir so wichtig, dass wir von der Hightech-Offensive des Freistaats profitieren!“ Der Abgeordnete unterstützt die Uni und die OTH seit längerem darin, ihre Angebote in KI auszubauen und ist dazu auch regelmäßig mit dem Wissenschaftsminister in Kontakt.

Beim jüngsten Gespräch hat ihm Minister Sibler einmal mehr bestätigt, dass Regensburg bei der KI-Offensive des Freistaats nicht vergessen wird. So soll die Donaumetropole auch von dem angekündigten Wettbewerb für 50 zusätzliche KI-Professuren im Freistaat profitieren. Immerhin sollen in Bayern zusätzlich mehrere tausend Informatik-Studienplätze entstehen.

Pressemitteilung Franz Rieger