Regensburg: Jugendliche mit Messer verletzt – Zeugen gesucht

Vergangene Woche wurde eine Jugendliche in der Regensburger Innenstadt von einem Unbekannten nach einem Streit mit einem Messer verletzt. Die Kriminalpolizei Regensburg sucht nach Zeugen zu dem Vorfall.

Am Montag, den 03.06.2019, gegen 23.30 Uhr, soll sich eine 16-jährige Regensburgerin im Bereich der Schottenkirche in der Jakobstraße in Regensburg befunden haben. Sie sei von einem unbekannten jungen Mann angerempelt worden bzw. sei sie mit diesem zusammengestoßen. Daraus habe sich zunächst ein verbaler Streit entwickelt, welcher in Tätlichkeiten durch beide Seiten mündete. Daraufhin habe der Unbekannte ein Messer gezückt und die Geschädigte damit am Bauch verletzt. Die junge Frau erlitt dadurch eine leichte Verletzung.

Nach dieser Auseinandersetzung sei der Mann in Richtung Westen bzw. in Richtung Ostdeutscher Galerie geflüchtet und die Jugendliche begab sich in ein Regensburger Wohnheim in einem anderen Stadtteil. Von dort wurde der Sachverhalt der Regensburger Polizei gemeldet, die umgehend eine intensive Fahndung nach dem Verdächtigen einleitete. Diese führte, trotz des Einsatzes mehrerer Streifen, nicht zur Ergreifung eines Tatverdächtigen. Die Geschädigte wurde in der Zwischenzeit ambulant in einem Krankenhaus versorgt.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

männlich,

ca. 25 Jahre alt,

ca. 180-190 cm groß,

schlanke Figur,

kurze blonde Haare, oben gewellt,

kein Bart,

keine Brille,

tiefe Stimme,

schwarze Jeans,

Pulli mit Kapuze (vorne geschnürt),

sprach deutsch

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise:

Wer hat Montagabend, 03.06.2019, einen Streit zwischen einem Mann und einer Frau im Bereich Arnulfsplatz/Jakobstraße/Jakobstor bemerkt?

Wer kann Hinweise zur Identität des Mannes geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg direkt unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Pressemitteilung PP Oberpfalz