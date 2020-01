Regensburg: James Blunt kommt zu den Schlossfestspielen

Der britische Künstler James Blunt wird am 20. Juli 2020 nach Regensburg kommen. Im Rahmen seiner aktuellen Tour wird James Blunt bei den Thurn und Taxis Schlossfestspielen 2020 auftreten. Bereits im Jahr 2014 war James Blunt einer der Stargäste bei den Schlossfestspielen. In diesem Jahr sind dort unter anderem Sarah Connor und Xavier Naidoo zu Gast.

Die Pressemitteilung:

Das nächste Highlight der Thurn und Taxis Schlossfestspiele 2020 steht jetzt fest. Der britische Superstar JAMES BLUNT kommt am 20. Juli 2020 im Rahmen seiner Once Upon A Mind Tour nach Regensburg.

James Blunt präsentiert neben seinen größten Hits, neue Songs aus dem Erfolgsalbum „Once Upon A Mind“, welches am 25. Oktober 2019 veröffentlicht wurde. Nachdem er auf seinem letzten Album „The Afterlove“ mit elektronischen Klängen flirtete, kehrt James Blunt auf seinem neuen Album zu dem zurück, was er beherrscht wie kaum ein anderer: Zeitlose Songs schreiben, die Herz und Kopf gleichermaßen berühren. Genau diese Spritzigkeit seiner neuen Single „Cold“ prägt auch die übrigen Songs auf „Once Upon A Mind“, seinem sechsten Studioalbum. Reich an Höhepunkten, darunter die ergreifende Ballade „Monsters“, die Pop-Coolness von „5 Miles“ und das Country-gefärbte „Halfway“.

Das gesamte Werk ist von Wärme und einem starken Gefühl von Persönlichkeit durchzogen. „Ich denke, dies ist das ehrlichste Album, das ich je gemacht habe“, sagt James Blunt. „,Back To Bedlam‘ war insofern ähnlich, dass ich seit einer Weile über meine Lebenserfahrungen zu der Zeit geschrieben hatte und sie auf meinem Debüt zusammenkamen. Und jeder Song dieses Albums steht für etwas, das ich derzeit durchlebe oder in jüngerer Zeit erlebt habe. Es ist ein sehr persönliches Album und ich bin stolz, es mit der Welt teilen zu können.“

Der Brite veröffentlichte sein Debütalbum „Back To Bedlam“ – längst ein Klassiker – im Herbst 2004, wenig später wurde die Single „You’re Beautiful“ ein weltweiter Hit. Bis heute hat James Blunt über 24 Millionen Alben verkauft, alle fünf erreichten in Deutschland die Top Ten, zwei stiegen auf Platz eins. International hat er 170 Platinplatten einsammeln dürfen. Seine Live-Auftritte sind musikalische Highlights und fantastische Erlebnisse.

Die Schlossfestspiele in Regensburg

Die Thurn und Taxis Schlossfestspiele finden 2020 zum 18. Mal vom 17. bis 26. Juli 2020 in der zauberhaften Atmosphäre von Innenhof und Park des Fürstlichen Schlosses in Regensburg statt.

Die ersten Konzerthighlights stehen bereits fest. Premiere ist am 17. und 18. Juli 2020 mit Mozarts Erfolgsoper „Die Zauberflöte“ in einer brandaktuellen Inszenierung der Oper Leipzig mit dem weltberühmten Gewandhausorchester. Die lettische Mezzosopranistin Elīna Garanča läd am 19. Juli 2020 zu einer glanzvollen Operngala. XAVIER NAIDOO präsentiert am 21. Juli 2020 im Rahmen seiner „Hin und Weg Open Air Tour 2020“ seine Hits aus den letzten 25 Jahren. Der Rockstar und Klassikvirtuose David Garrett kommt am 23. Juli 2020 mit der umjubelten „UNLIMITED LIVE“-Show auf die fürstliche Schlossbühne.

SARAH CONNOR – die deutsche Pop- und Soulsängerin rockt am 24. Juli 2020 und der einfühlsame Sänger und Songwriter mit der samtigen Baritonstimme, Gregory Porter begeistert am 26. Juli 2020 mit seiner großartigen Band. Ergänzt wird das Programm am 19. Juli (10.30 Uhr) durch den beliebten Familiensonntag mit dem Kindermusical Das Dschungelbuch.

Weitere Veranstaltungen werden im Frühjahr bekannt gegeben.

Karten und Infos unter www.odeon-concerte.de | Tel. (0941) 29 60 00 sowie an allen Vorverkaufsstellen

