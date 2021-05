Regensburg: Internationaler Museumstag im Kunstforum Ostdeutsche Galerie

Online-Führungen und Bildrätsel

Direktorin Dr. Agnes Tieze und die beiden Sammlungsleiter Dr. Verena Hein und Dr. Sebastian Schmidt geben bei Online-Führungen Einblick in die Dauerausstellung und die Kabinettausstellung "Für Tommy zum dritten Geburtstag in Theresienstadt". An diesem Tag wird auf der Museumswebsite auch die Auflösung der Bildrätsel-Serie "Detailverliebt. Kunst unter der Lupe" veröffentlicht.