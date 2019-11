Regensburg: Internationale Kurzfilmwoche – verlängerte Deadline für Filmeinreichungen aus der Region

Die Kurzfilmwoche freut sich auf Filmeinreichungen aus der Region und gewährt regionalen Filmemachern eine verlängerte Deadline für das Regionalfenster.

Im März 2020 bestreitet die Kurzfilmwoche Regensburg ihre 26. Edition und sucht wieder spannende Filme für die verschiedenen Wettbewerbe. Das Festival findet vom 11. – 18. März statt und zeigt im Anschluss daran wieder die Preisträgerfilme und Publikumslieblinge. Wie jedes Jahr sucht das Festival nicht nur die schönsten Beiträge aus aller Welt, sondern insbesondere auch die aus Regensburg und dem Umland.

Die Stanley Kubricks, Ed Woods und Steven Spielbergs aus den Postleitzahlengebieten 92, 93, 94, 84 sind nun gefordert. kreativ zu werden und ihre schönsten Beiträge bei dem Festival unter www.kurzfilmwoche.de einzureichen. Dass Regionalfenster zeichnet sich nicht durch Perfektionismus, sondern durch seinen ganz eigenen besonderen Charme aus. Gesucht sind Witz, Kreativität und gute Ideen aus Regensburg und Umgebung. Mitmachen lohnt sich in mehrfacher Hinsicht: ob Fame und Anerkennung oder die Aussicht auf eine kleine Finanzspritze in Form von Preisgeldern. Die Mittelbayerische lobt wieder zwei Preise in Höhe von jeweils 500 Euro für die besten Beiträge aus. Vergeben werden die Preise von der Regionalfensterjury, die sich für diese Edition aus Annette Ebmeier (RegensburgNow), Raphaela Herzog (ADK Bayern) und Clemens Rudolph (freischaffender Produzent für Film, Computeranimation und Computergrafik) zusammensetzt.

Ob Anfänger oder alter Hase, die Chance seinen Film vor Publikum mit Familie und Freunden im Kino zu zeigen, sollte sich niemand entgehen lassen.

Die Deadline für die Filmeinreichung für das Regionalfenster ist der 31.12.2019.

Alle Infos rund um das Festival hier: www.kurzfilmwoche.de

Aus der Pressemitteilung der Internationalen Kurzfilmwoche Regensburg

MWi