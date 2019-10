Regensburg: Integrationspreis der Regierung Oberpfalz verliehen

Staatsminister Joachim Herrmann und Regierungspräsident Axel Bartelt haben heute in Regensburg den Oberpfälzer Integrationspreis verliehen. Die Auszeichnung haben gleich sechs Preisträger erhalten.

Der erste Preis ging an den Bürgertreff e.V. in Amberg, der sich als interkultureller Bildungsort und Nachbarschaftszentrum besonders für die Kontaktknüpfung zwischen Neuzugewanderten und Alteingesessenen stark macht. Für ihr vielfältiges Engagement geht der zweite Preis an die Katholische Pfarrgemeinde in Neutraubling, welche sich für die Zusammenführung von Menschen unterschiedlichster Nationalität, Alter und Religion einsetzt. Ebenfalls ein zweiter Preis ging an den TV Hemau e.V. 1904, der im Jahr 2016 die Arbeitsgruppe „Integration von Flüchtlingen“ ins Leben rief und Flüchtlingen unter anderem die Möglichkeit gibt, das Sportgelände zu nutzten und am Trainingsbetrieb teilzunehmen. Die dritten Preise gingen an Elke Phlippeau, an die Mittelschule Neumarkt an der Woffenbacher Straße / Willibald-Gluck-Gymnasium Neumarkt / Ostendorfer Gymnasium Neumarkt / G6 Haus für Jugend, Kultur und Bildung und an die Freiwilligenagentur der Stadtverwaltung Amberg.

Der Erstplatzierte wurde mit einem Preisgeld von 1.500 Euro ausgezeichnet. Die Zweitplatzierten durften sich jeweils über 1.000 Euro freuen. Alle Drittplatzierten wurden jeweils mit einem Preisgeld von je 500 Euro gewürdigt. Das Preisgeld in Höhe von insgesamt 5.000 Euro wurde vom Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration zur Verfügung gestellt.