Regensburg: In der Donau-Arena beginnt die Eislaufsaison

Regensburg: 5700 Enten beim 2. Entenrennen Am Sonntag lieferten sich 5700 Quietsche-Enten ein spannendes Rennen auf dem Altwasser der Donau unter der Steinernen Brücke. Der Round Table 32 hatte zu diesem ungewöhnlichen …

Liah hat ihren Kampf gegen den Krebs verloren Die kleine Liah hat ihren Kampf gegen den Krebs verloren. Das hat die Familie des Kindes am Mittwoch (12.9.) auf Facebook bekannt gegeben. Bei Liah war im Sommer Krebs …

Regensburg: Wöhrdbad macht Winterpause Am Montag, den 16. September, endet im das Stadtwerk.Wöhrdbad in der Lieblstraße die Freibadsaison 2018. Noch bis einschließlich Sonntag, den 15. September, ist das Bad täglich …

