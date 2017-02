Ungefähr die Hälfte der Industrie- und Dienstleistungsunternehmen plant Investitionen im Ausland. Mit Blick auf Personalkosten, zunehmende Energiekosten und zunehmende bürokratische Hürden, wollen viele Unternehmen mit ihren Investitionen im Ausland Kosten sparen. Als Ziele, so zeigte eine Sonderfrage bei der aktuellen Konjunkturumfrage, kämen vor allem China und die Eurozone in Frage. Politische Entwicklungen in USA, Russland, England und Frankreich erschweren unternehmerische Entscheidungen in diesen Ländern.

Angesichts dieser Risiken hofft die Wirtschaft auf den Binnenmarkt. Allerdings können, steigende Verbraucherpreise und Energiekosten sowie eine sich anbahnende Zinswende die Konsumlaune im Land auch dämpfen.

Den ausführlichen Konjunkturbericht der IHK Regensburg für Oberpfalz / Kelheim finden Sie unter www.ihk-regensburg/konjunkturbericht

Pressemitteilung/MF