Am Sonntag, den 16.07.17, zur Mittagszeit, teilte ein besorgter Bürger der Polizei mit, dass am Regensburger Emmeramsplatz in einem Fahrzeug ein Hund seit einiger Zeit lautstark bellt. Er fürchtete, dass es dem Tier zu warm sein könnte.

Die eintreffende Streife stellte fest, dass ein Fenster des Fahrzeugs zwar einen Spalt geöffnet war, das Tier sich jedoch mutmaßlich schon länger im Pkw befand, weil es bereits auf die Rücksitzbank gekotet hatte.

Durch vollständiges Öffnen des Fensters konnte der Hund befreit und dem Regensburger Tierheim zugeführt werden, nachdem der Halter nicht erreicht werden konnte. Dieser meldete sich später bei der PI Regensburg Süd. Ihn erwartet eine Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz.

PM/MF