Durch den vielen Schnee der vergangenen Tage und die steigende Temperatur kann sich der Schnee in eine gefährliche Wassermenge verwandeln. Das Tauwetter führt in Verbindung mit zusätzlichem Regen zu hohen Pegelständen der Flüsse in Bayern.

Es kommt zu leichten Ausuferungen beziehungsweise Überflutungen.

Stand 15:01. 08:30 Uhr: Gemessener Wasserpegel an der Steinernen Brücke in Regensburg liegt bei 396 cm. Ab 400 cm ist Stufe 1 erreicht.

Stand 15.01., 8:00 Uhr: Meldestufe 1 bis 2