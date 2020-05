Regensburg: Historisches Museum öffnet ab Dienstag wieder

Ab 11. Mai dürfen in der Region zahlreiche Einrichtungen wieder öffnen. So wird auch das Historische Museum in Regensburg seine Tore wieder für Besucher öffnen, allerdings erst am 12. Mai. Beim Museumsbesuch müssen jedoch die Bestimmungen zum Infektionsschutz eingehalten werden. Auch der Lesesaal im Stadtarchiv wird wieder geöffnet - ab 18. Mai. Eine Nutzung des Archivs ist nur mit Voranmeldung möglich.

Die Mitteilungen der Stadt