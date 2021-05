Regensburg: „Heimat-Erlebnis!“ – Landkreis startet Videowettbewerb in den Pfingstferien

Mit einem Wettbewerb möchte der Landkreis Regensburg junge Menschen motivieren, ihre Heimat neu zu entdecken. Gefragt sind kurze Videos, in denen sie zum Beispiel ihren (Lieblings-)Ort im Landkreis Regensburg vorstellen. Bis zum 13. Juni können Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre ihre Beiträge beim Kulturreferat des Landkreises einreichen.

Der Wettbewerb führt das Projekt „MACH MIT! Entdecke deinen Landkreis“ fort. In einem Video sollen junge Menschen ihre Heimat aus ihrer Perspektive vorstellen. „Egal ob Burg, Kirche, ein markantes Gebäude, ein prägender Ort in der Natur oder eine besonders typische Landschaft im Landkreis Regensburg: Wir möchten in den Videos sehen, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer darüber wissen und persönlich damit verbinden“, erklärt Landrätin Tanja Schweiger. Gerne lässt sich das Kulturreferat aber auch davon überraschen, was sich die Kinder und Jugendlichen für ihren Lieblingsort wünschen, damit er für nachfolgende Generationen erhalten bleibt.

Die Aktion liegt Landrätin Tanja Schweiger sehr am Herzen: „Mir ist es wichtig, unsere jungen Landkreisbewohnerinnen und -bewohner zu motivieren, sich mit ihrer Heimat, mit der Geschichte und Natur, bewusst und kreativ auseinanderzusetzen. Ich freue mich darauf, den Landkreis in den Videos sozusagen durch ihre Augen zu sehen.“

Wer bei dem Wettbewerb mitmacht, hat die Chance, einen tollen Preis zu gewinnen, unter anderem einen Tag an der Seite eines professionellen Video-Producers, einen Gutschein für Stand-Up-Paddling auf der Naab, einen VHS-Kurs oder einen Kinobesuch.

Teilnehmen können Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre. Auf landkreiskultur.de finden Interessierte das Anmeldeformular; sobald sie dieses ausgefüllt ans Kulturreferat (kulturreferat@landratsamt-regensburg.de) gemailt haben, erhalten sie den Upload-Link per E-Mail. Die Videodatei darf maximal drei Minuten lang und nicht größer als 500 MB sein.

Eine Jury bewertet dann die Einsendungen nach Originalität und Kreativität. Die schönsten Videos werden veröffentlicht.

Weitere Informationen, die genauen Teilnahmebedingungen und das Anmeldeformular gibt es unter landkreiskultur.de. Fragen zur Video-Aktion beantwortet das Kulturreferat des Landkreises Regensburg unter kulturreferat@landratsamt-regensburg.de oder Telefon 0941 4009-808.

Quelle: Landratsamt Regensburg