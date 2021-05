Regensburg hat Platz: 400 Stühle für Flüchtlinge

Um auf die lebensbedrohliche Situation von geflüchteten Menschen an den EU-Außengrenzen aufmerksam zu machen, organisierte die Seebrücke Regensburg am Sonntag von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr eine Aktion auf dem Haidplatz, bei der knapp 400 Stühle aufgestellt wurden.

Am gestrigen Sonntag standen nicht nur die Mütter im Vordergrund, sondern dank der Hilfsorganisation Seebrücke Regensburg auch die geflüchteten Menschen. Gemeinsam mit Sea-Eye Regensburg, Campus Asyl, der BürgerInnen-Initiative, Asyl und der Initiative Ausbildung statt Abschiebung wurden knapp 400 leere Stühle auf dem Haidplatz aufgestellt. Diese sollten im Rahmen der Aktion symbolisch für die unzähligen Menschen stehen, die an den EU-Außengrenzen festgehalten werden und für jene, die bei ihrer Flucht ihr Leben lassen mussten.

Hintergrund dieser Aktion ist die #WirHabenPlatz-Kampagne. Das Ziel dieser Kampagne ist es, die Geflüchteten aus Kara Tepe und weiteren Lagern an den EU-Außengrenzen zu evakuieren und die Menschen in Deutschland aufzunehmen.

Im Jahr 2021 sind bislang nach offiziellen Angaben bereits über 600 Menschen auf ihrer Flucht über das zentrale Mittelmeer ertrunken. Darüber hinaus sind die Lager auf den griechischen Inseln, sowie an der bosnisch-kroatischen Grenze, hoffnungslos überfüllt. Den Menschen, die dort ausharren müssen, fehlt es an Lebensmitteln, Hygieneartikeln sowie ausreichender medizinischer Versorgung. Gerade angesichts der noch immer andauernden Covid19-Pandemie sind diese Lebensbedingungen menschenunwürdig. Eine Situation für die Annika von der Seebrücke Regensburg kein Verständnis hat: