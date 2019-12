Regensburg: Harry Potter Konzert im Februar – 20 Prozent sparen

Sind Sie mit Harry Potter groß geworden oder haben Sie die Bücher und Filme erst später entdeckt? Für alle Fans der Geschichten gibt es im Februar 2020 in Regensburg ein ganz besonderes Konzert. Am 9.2.2020 können Sie den kompletten Film „Harry Potter und der Stein der Weisen“ mit Live-Orchester in der Donau-Arena erleben!

Veranstalter Odeon Concerte hat in der Weihnachtszeit ein besonderes Angebot: 20 Prozent Rabatt auf die Karten! Sie müssen dafür nur das Kennwort „Weihnachten“ im Feld „Bemerkungen“ im Warenkorb Ihrer Bestellung eintragen.

Harry Potter in Concert

Erleben Sie den ersten Teil „Harry Potter und der Stein der Weisen“ auf einer Großbildleinwand, und seien Sie live dabei, wenn Harry sein erstes abenteuerliches Schuljahr an der Hogwarts-Schule für Zauberei und Hexerei meistert, durch unheimliche Gänge und über bewegliche Treppen läuft oder auf einem Zauberbesen Quidditch-Turniere bestreitet.

Für starke Emotionen sorgen dabei die Liveklänge der Hofer Symphoniker: Das Orchester erweckt dabei die vollständige Partitur von John Williams‘ legendärer Filmmusik in all ihrer Dramatik zum Leben. Hier ist auch erstmals das markante „Hedwig’s Theme“ zu hören, jenes geheimnisvolle düstere Walzermotiv, das in den Nachfolgefilmen zur charakteristischen Hauptmelodie wurde und zuverlässig Gänsehaut hervorruft. Ein Live-Erlebnis der Extraklasse!

Hier können Sie Karten kaufen.

Pressemitteilung/MF