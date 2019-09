Regensburg: Hallenbad wieder geöffnet – Ende der Freibadsaison im Wöhrdbad

Ab Dienstag, 10. September, hat das Stadtwerk.Hallenbad in der ‎Gabelsbergerstraße in Regensburg wieder täglich geöffnet. das Stadtwerk.Wöhrdbad beendet am 14. September 2019 die Freibadsaison.

Während ‎der Schließung des Hallenbads in den vergangenen Wochen haben die ‎Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der das Stadtwerk Regensburg.Bäder ‎und Arenen GmbH die jährlichen Wartungs- und Reinigungsarbeiten ‎erledigt.‎ Nachdem die beiden Becken des Hallenbads geleert wurden, ging es ‎an die Überprüfung der Umgänge, die Durchführung von Malerarbeiten, ‎die Kontrolle der Fliesen und der Wasseraufbereitung. Auch die Brandschutzvorkehrungen wurden aktualisiert und zwei neue Fluchtwege konnten geschaffen werden.

Geöffnet ist das Hallenbad von Montag bis Mittwoch und freitags von ‎‎11:00 bis 20:00 Uhr, Donnerstag von 11:00 bis 19:00 Uhr, samstags von ‎‎09:00 bis 18:00 Uhr, sonn- und feiertags von 09:00 bis 20:00 Uhr. ‎Jeden Donnerstag von 16:30 bis 19:00 Uhr findet im Hallenbad die ‎Frauenbadezeit statt.

Ab 14. September 2019: Ende der Freibadsaison

Am Samstag, den 14. September, endet im das Stadtwerk.Wöhrdbad in der Lieblstraße die Freibadsaison 2019. Von Montag, den 09. September, bis einschließlich Freitag, den 13. September, ist das Bad witterungsbedingt täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Seit Mitte Mai besuchten rund 85.000 Personen das Bad. Dabei war der Start in die Freibadsaison im Mai wetterbedingt besucherschwach mit nur rund 1.000 Gästen. „Der heiße Juni bescherte uns mit 40.398 Besuchern einen absoluten Rekordmonat“, so Manfred Koller, Geschäftsführer der das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH. Der Juli lockte rund 23.900 Besucher ins Traditionsbad und im August waren es knapp 18.000 Badegäste. Die letzten warmen Tage vor der Schließung schickten dem Wöhrdbad noch einmal rund 2.000 Gäste.

Auch das Stadtwerk.Westbad beendet ab Samstag, den 14. September teilweise die Freibadsaison. Das Außensportbecken bleibt für die Besucher jedoch noch geöffnet.

