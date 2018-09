Regensburg: Hallenbad öffnet ab 11. September

Ab Dienstag, 11. September, hat das Stadtwerk.Hallenbad in der Gabelsbergerstraße in Regensburg wieder täglich geöffnet. Während der Schließung in den vergangenen Wochen haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH die jährlichen Wartungs- und Reinigungsarbeiten erledigt.

Nachdem die beiden Becken des Hallenbads geleert wurden, ging es an die Überprüfung der Umgänge, die Durchführung von Malerarbeiten, die Kontrolle der Fliesen und der Wasseraufbereitung. Der Brandschutz in den Keller-Lagerräumen wurde optimiert und die Trinkwassererwärmung erneuert. Zudem mussten Ausbesserungen an den Lüftungskanälen vorgenommen werden.

Geöffnet ist das Hallenbad von Montag bis Mittwoch und freitags von 11:00 bis 20:00 Uhr, Donnerstag von 11:00 bis 19:00 Uhr, samstags von 09:00 bis 18:00 Uhr, sonn- und feiertags von 09:00 bis 20:00 Uhr. Jeden Donnerstag von 16:30 bis 18:30 Uhr findet im Hallenbad die Frauenbadezeit statt. Weitere Informationen gibt es im Internet unter das-stadtwerk-regensburg.de

Pressemitteilung