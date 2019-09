Regensburg: Große Aufräumaktion

Morgen am 21. September findet eine große Aufräumaktion in Regensburg statt, um einen Beitrag zum internationalen "Clean Up Day" zu leisten.

Seit 2008 findet jedes Jahr am dritten Samstag im September, dem Clean Up Day, in vielen Ländern eine groß angelegte Müllsammelaktion statt. Dieses Jahr beteiligt sich Clean Up Regensburg auch an dem internationalen Tag mit einem großen Aufräumen. Beginn ist am Samstag um 10 Uhr auf der Jahninsel. Teilnehmer werden gebeten Handschuhe und Eimer mitzubringen.

Wir haben schon mal über Müllsammelaktionen in Regensburg berichtet: