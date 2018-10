Regensburg: Goldringbetrüger festgenommen

Am Montag, den 08.10.2018, gegen 12:15 Uhr, beobachtete eine Polizeistreife der Zivilen Einsatzgruppe Regensburg einen Mann in der Dr.-Wunderle-Straße, als dieser zwei Passanten einen Goldring zeigte, den er soeben gefunden haben wollte. Die Beamten, die dies als Betrugsversuch erkannten, kontrollierten den Tatverdächtigen daraufhin. Der 31jährige Osteuropäer hatte in seiner Hosentasche eine Socke, in der sich noch 16 weitere goldfarbene Ringe befanden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Die mitgeführten Ringe wurden sichergestellt.

Beim sogenannten Goldring-Trick geben die Täter vor, dass sie soeben einen wertvollen Goldring gefunden hätten. Im weiteren Gespräch versuchen sie von ihren potenziellen Opfern für den wertlosen Schmuck einen Finderlohn zu erhalten.

Personen, die am Montag ebenfalls in der oben geschilderten Art angesprochen wurden und sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten sich unter 0941/506-2001 mit der PI Regensburg Süd in Verbindung zu setzen.

pm/MS