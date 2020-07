Regensburg: Giftköder in Königswiesen gefunden

Die Polizeiinspektion Regensburg Süd berichtet von mehreren Giftködern, die eine Hundehalterin heute (24.7.) im Bereich Königswiesen entdeckt hat. Ihr Tier blieb unverletzt. Es wurden allerdings noch weitere Köder gefunden. Die Polizei bittet Hundehalter und auch Eltern um Vorsicht.

Der Polizeibericht

Eine Regensburgerin fand in den Morgenstunden beim Gassi gehen mit ihrem Hund in einer Wiese in der Friedrich-Ebert-Straße ein Stück Wurst. Da dieses augenscheinlich mit einer bläulichen Substanz präpariert war, begab sie sich im Umfeld auf die Suche und konnte weitere Wurststücke auffinden, die ebenfalls mit der bläulichen Substanz versehen waren. Die hinzugerufene Streifenbesatzung konnte bei der Absuche der Umgebung noch weitere Köder auffinden. Insgesamt konnten 20 Stück gesichert werden.

Aufgrund der Auffindesituation und der Beschaffenheit wird nach derzeitigem Stand davon ausgegangen, dass die Köder mit Gift versehen und gezielt in Bereichen ausgelegt wurden, die von Hundehaltern zum Gassi gehen verwendet werden. Die Polizei bitte Hundehalter diesbezüglich um erhöhte Aufmerksamkeit. Bislang wurden keine erkrankten Tiere gemeldet.

Da sich im näheren Umfeld der Auffindeorte auch Spielplätze befinden, werden aber auch die Eltern von dort spielenden Kinder um erhöhte Vorsicht gebeten.

Die Polizeiinspektion Regensburg Süd ermittelt in dieser Angelegenheit noch gegen „unbekannt“. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Tel. 0941/506-2001 mit der Polizeiinspektion Regensburg Süd in Verbindung zu setzen.

Polizeimeldung/MF