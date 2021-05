Regensburg Gewerbepark: Längere Öffnungszeiten für Testzentrum

Das Schnelltestzentrum im Regensburger Gewerbepark wurde in den ersten Tagen gut angenommen. Erst am 3. Mai hatte es seine Arbeit aufgenommen und kostenlose Bürgertests durchgeführt. Jetzt werden die Öffnungszeiten erweitert. Künftig können Sie sich auch am Samstag zwischen 7.30 Uhr und 12 Uhr testen lassen.

Das COVITEST Schnelltestzentrum im Gewerbepark Regensburg wird sehr gut angenommen. Schon in den ersten Tagen nutzten zahlreiche Besucher und Beschäftigte im Gewerbepark die unkomplizierte und schnelle Möglichkeit, einen kostenlosen Bürgertest zu absolvieren.

Da aufgrund der fallenden Inzidenzen nun auch in Regensburg Angebote wie Click & Meet wieder möglich sein werden, erweitert das Testzentrum seine Öffnungszeiten.

Zusätzlich zum Betrieb von Montag bis Freitag zwischen 6.30 Uhr und 18.30 Uhr können die Besucher nun auch am Samstag zwischen 7.30 Uhr und 12 Uhr den Bürgertest im Gewerbepark durchführen.

COVITEST-Bürgertest-Zentrum im Gewerbepark



Ort: Parkplatz am See (Infopoint) im Gewerbepark (ausgeschildert)

Erreichbarkeit: ÖPNV-Haltestellen direkt am Gewerbepark, kostenlose Parkplätze direkt am Testzentrum oder im Parkhaus Süd

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 6.30 Uhr bis 18.30 Uhr

Samstag 7.30 bis 12.00 Uhr

Informationen und Terminbuchung: Über www.gewerbepark.de erhalten Sie Informationen zum Testzentrum und zum kontaktlosen Online-Buchungssystem. Zudem ist eine Terminbuchung auch vor Ort möglich über das Scannen eines QR-Codes (bei freien Testkapazitäten), Datenabgleich vor Ort durch Ausweisdokument (bitte Ausweis mitbringen!)

Testdurchführung: durch geschultes Personal mittels Nasen- und Rachenabstrich

Testergebnis: Kein Warten auf das Ergebnis vor Ort, die Übermittlung des Testergebnisses und des 24 Stunden gültigen Zertifikats erfolgt nach 15 Minuten per E-Mail

Pressemitteilung Gewerbepark / MeS