Regensburg: „Gestohlenes“ Auto tauchte wieder auf

Die Regensburger Polizeiinspektion Süd berichtet von einem 87 Jahre alten Mann, der am Donnerstag (21.12) in Regensburg bei einem Unfall schwer verletzt wurde. Gegen 16:40 Uhr …

Die Regensburger Polizeiinspektion Süd berichtet von einem 87 Jahre alten Mann, der am Donnerstag (21.12) in Regensburg bei einem Unfall schwer verletzt wurde. Gegen 16:40 Uhr …

Regensburg: Auf Zebrasteifen übersehen – 87-Jähriger schwer verletzt Die Regensburger Polizeiinspektion Süd berichtet von einem 87 Jahre alten Mann, der am Donnerstag (21.12) in Regensburg bei einem Unfall schwer verletzt wurde. Gegen 16:40 Uhr …

Regensburg: Auf Zebrasteifen übersehen – 87-Jähriger schwer verletzt Die Regensburger Polizeiinspektion Süd berichtet von einem 87 Jahre alten Mann, der am Donnerstag (21.12) in Regensburg bei einem Unfall schwer verletzt wurde. Gegen 16:40 Uhr …

Regensburg: Auf Zebrasteifen übersehen – 87-Jähriger schwer verletzt Die Regensburger Polizeiinspektion Süd berichtet von einem 87 Jahre alten Mann, der am Donnerstag (21.12) in Regensburg bei einem Unfall schwer verletzt wurde. Gegen 16:40 Uhr …