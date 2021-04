Regensburg: Gerhard Weber kritisiert Impfzentrum

Der ehemalige 2. Bürgermeister der Stadt Regensburg, Gerhard Weber, hat in einem offenen Brief an Regensburgs Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer das Impfzentrum auf dem Dultplatz kritisiert.

In seinem Brief schreibt Weber unter anderem, das Impfzentrum mache einen Eindruck, den man in einem Entwicklungsland vermuten würde und nicht in der wohlhabenden Stadt Regensburg.

Am 12. April habe Weber seine Frau zu ihrem Impftermin gebracht. Was er gesehen habe und ihm seine Frau erzählt habe, das habe den ehemaligen Bürgermeister entsetzt.