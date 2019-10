Regensburg: Geparkte Autos beschädigt

In der Nacht von Sonntag, 06.10.2019, auf Montag 07.10.2019, beschädigte ein bislang unbekannter Täter im Bereich Merkurstraße, Hadamarstraße und Am Zieget mehrere Pkws.

Der Unbekannte trat von den geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel ab und zerkratzte den Lack. Bislang wurden 16 beschädigte Fahrzeuge festgestellt. Der Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

Am Montag, den 07.10.2019, gegen 13:40 Uhr, bemerkten Passanten eine Person in der Straße Am Zieget, welche mit Steinen die Scheiben von mehreren Autos einwarf. Der Mann entfernte sich aber nach Ansprache durch die Zeugen unerkannt. Hier wurden bislang vier beschädigte Pkws registriert. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Ob zwischen den beiden Tatkomplexen ein Zusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel.0941/506-2001 mit der Polizeiinspektion Regensburg Süd in Verbindung zu setzen.

Polizeimeldung