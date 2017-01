Eine in der Mittelkonsole eines Pkw abgelegte Geldbörse wechselte auf unliebsame Weise den Besitzer.

Ein Kia, Sorento, war am Samstag, 21.01.2017, zwischen 08.00 Uhr und 16.30 Uhr in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses am Weinweg in Regensburg abgestellt. Unbekannte schlugen die Scheibe der Beifahrertüre ein und entwendeten eine im Mittelkonsolenfach abgelegte Geldbörse. Der Wert der Beute beträgt mehrere hundert Euro, ebenso der Sachschaden.

PM/LH