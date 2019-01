Regensburg: Gaunerpärchen auf Diebestour

Am 08.01.2019 wurden gegen 10.30 Uhr zwei Ladendiebe im Alex Center in Regensburg bei der Begehung von mehreren Diebstählen beobachtet. Während der 30 – jährige männliche Täter, ein deutschstämmiger aus Regensburg gefasst wurde, trat die weibliche Täterin die Flucht an.

Im Anschluss konnte durch die Polizei auch die Identität der weiblichen Täterin geklärt werden. Es handelte sich ebenfalls um eine amtsbekannte 37 – jährige aus dem Raum Regensburg. In einem Schließfach hatten die beiden Diebe noch weitere Beute deponiert. Der Diebstahlsschaden liegt bei über 50 Euro. Die Polizei prüft nun, wo die beiden noch tätig geworden sind.

Polizeimeldung