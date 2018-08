Regensburg: Fußgängerin von Auto erfasst

Am Freitag (25.08.2018) gegen 01.35 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung der PI Regensburg Süd im Innenstadtbereich ein Fahrrad auf, dass mit zwei jungen Männern besetzt war. Zudem …

Am Freitag (25.08.2018) gegen 01.35 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung der PI Regensburg Süd im Innenstadtbereich ein Fahrrad auf, dass mit zwei jungen Männern besetzt war. Zudem …

Regensburg: Zu zweit betrunken auf dem Fahrrad Am Freitag (25.08.2018) gegen 01.35 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung der PI Regensburg Süd im Innenstadtbereich ein Fahrrad auf, dass mit zwei jungen Männern besetzt war. Zudem …

Regensburg: Zu zweit betrunken auf dem Fahrrad Am Freitag (25.08.2018) gegen 01.35 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung der PI Regensburg Süd im Innenstadtbereich ein Fahrrad auf, dass mit zwei jungen Männern besetzt war. Zudem …

Regensburg: Zu zweit betrunken auf dem Fahrrad Am Freitag (25.08.2018) gegen 01.35 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung der PI Regensburg Süd im Innenstadtbereich ein Fahrrad auf, dass mit zwei jungen Männern besetzt war. Zudem …

Ablenkung im Straßenverkehr hat viele Gesichter. Die Folgen der Ablenkung gleichen sich hingegen in vielen Fälle – Verkehrsunfälle mit Verletzten oder gar tödlichem Ausgang und …

Ablenkung im Straßenverkehr hat viele Gesichter. Die Folgen der Ablenkung gleichen sich hingegen in vielen Fälle – Verkehrsunfälle mit Verletzten oder gar tödlichem Ausgang und …

Ablenkung auf der Straße: Polizei legt Fokus auf die A3 bei Regensburg Ablenkung im Straßenverkehr hat viele Gesichter. Die Folgen der Ablenkung gleichen sich hingegen in vielen Fälle – Verkehrsunfälle mit Verletzten oder gar tödlichem Ausgang und …

Ablenkung auf der Straße: Polizei legt Fokus auf die A3 bei Regensburg Ablenkung im Straßenverkehr hat viele Gesichter. Die Folgen der Ablenkung gleichen sich hingegen in vielen Fälle – Verkehrsunfälle mit Verletzten oder gar tödlichem Ausgang und …

Ablenkung auf der Straße: Polizei legt Fokus auf die A3 bei Regensburg Ablenkung im Straßenverkehr hat viele Gesichter. Die Folgen der Ablenkung gleichen sich hingegen in vielen Fälle – Verkehrsunfälle mit Verletzten oder gar tödlichem Ausgang und …