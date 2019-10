Regensburg: Fürstliches Christkind gesucht!

Hoch oben über dem Romantischen Weihnachtsmarkt auf Schloss Thurn und Taxis stehen und die Besucher glücklich machen- wenn Ihnen das gefallen könnte, dann aufgepasst!

Die Veranstaltungsservice Peter Kittel GmbH sucht noch immer Bewerberinnen für das „Fürstliche Christkind“. Bewerben können sich junge Mädchen zwischen 16 und 22 Jahren.

Achtung: Die Bewerbungsfrist endet bereits am 22. Oktober!

Dann steht nach einer Vorauswahl ein Casting in den Räumen der Mittelbayerischen Zeitung in Regensburg an. Das Christkind sollte auf jeden Fall viel Zeit mitbringen- von 22. November bis 23. Dezember stehen jeweils drei Auftritte pro Tag an! Zu den je fünfminütigen Auftritten auf dem Balkon kommen noch zwei bis drei Auftritte für soziale Zwecke.

Pro Auftritt verdient das Christkind übrigens 30 Euro!

Gut zu wissen:

Mitmachen können alle Mädchen zwischen 16 und 22 Jahren. Sie sollen selbstbewusst sein, eine klare Stimme besitzen, Hochdeutsch sprechen können und in der Lage sein, vor einer großen Menschenmenge zu reden. Die Bewerberinnen sollten lange, blonde Haare haben. Sie müssen am 31. Oktober für ein Casting Zeit haben und ab 04. November für Auftritte verfügbar sein. Bewerbung: Ausdrucksstarke Bewerbungen mit Lichtbild und Ganzkörperfoto sind zu richten an: Veranstaltungsservice Peter Kittel GmbH, Margaretenstraße 8, 93047 Regensburg, oder per E-Mail an info@vs-regensburg.de. Infos gibt es auch per Telefon (0941) 280 2180. Die Bewerbungsfrist endet am 22. Oktober.

Pressemitteilung/MF