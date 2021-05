Regensburg: Fünfter Tag unter 100 – Lockerungen ab Samstag

Die Stadt Regensburg liegt am heutigen Donnerstag, den 20. Mai 2021, den fünften Tag in Folge unter der 7-Tage-Inzidenz von 100. Damit treten ab Samstag, 22. Mai, 0 Uhr, Lockerungen in Kraft. Das hat die Stadt Regensburg in einer amtlichen Bekanntmachungen veröffentlicht.

In Regensburg liegt die 7-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner am heutigen Donnerstag, 20. Mai 2021, bei 66,0 und damit den fünften Tag in Folge unter dem Schwellenwert von 100 (16.5.: 80,3 / 17.5.: 79,7 / 18.5.: 79,0 / 19.5.: 74,5). „Es freut mich sehr, dass wir diese wichtige Hürde nun genommen haben und pünktlich zu den Pfingstferien Lockerungen bei den Corona-Regelungen in Kraft treten können“, sagt Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer. „Ich danke allen Regensburgerinnen und Regensburgern, die mit ihrem verantwortungsvollen Verhalten zu dieser erfreulichen Entwicklung beigetragen haben, und appelliere an alle, weiterhin dabei zu bleiben und sich an die geltenden Regeln zu halten. Wenn es uns miteinander gelingt, den Trend fortzusetzen, können wir uns auf einen schönen Sommer freuen!“

Wie in der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV) vorgesehen, hat die Stadt das fünfmalige Unterschreiten des Schwellenwerts heute amtlich bekanntgemacht.

Am Samstag, 22. Mai 2021, 0 Uhr, treten damit folgende Regeln in Kraft:

Kontaktbeschränkung und nächtliche Ausgangssperre