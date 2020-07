Regensburg: Fräs- und Asphaltierungsarbeiten in der Donaustauferstraße

Vom 15. bis 17. Juli 2020 werden in der Donaustauferstraße in Regensburg Fräs- und Asphaltierungsarbeiten durchgeführt. In diesem Bereich wird der Radweg erneuert.

Von 15. Juli bis 17. Juli 2020 wird der Radweg in der Donaustaufer Straße zwischen der Walhalla-Allee und der Schwabelweiser Kirchstraße stadtauswärts erneuert.

Hierzu werden am 15. Juli 2020 die Fräsarbeiten durchführt.

Am 16./17. Juli 2020 erfolgt der Einbau der neuen Asphaltdecke.

Im oben genannten Zeitraum wird der Radweg gesperrt und die Umleitung erfolgt über den parallel verlaufenden Gehweg.

Die Stadt bittet für die Verkehrsbehinderungen um Verständnis.

Pressemitteilung Stadt Regensburg / MB