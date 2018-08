Regensburg: Fotos in Feminismus-Ausstellung verunstaltet

Am Mittwochabend (22. August) gegen 21 Uhr kam es am Eingang zum Hauptbahnhof Regensburg zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen. Im Verlauf des Disputs …

Regensburg: 39-Jährige schlägt auf 21-Jährige ein – Auch Helfer wird attackiert Am Mittwochabend (22. August) gegen 21 Uhr kam es am Eingang zum Hauptbahnhof Regensburg zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen. Im Verlauf des Disputs …

Altenthann: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt Am Mittwoch, 22.08.2018, gegen 20.00 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mann mit seinem Motorrad Honda, CBR 1000RR die Staatsstraße 2145 in Fahrtrichtung Donaustauf. Kurz vor der …

