Auf der Baustelle des zukünftigen Dörnberg-Viertels in Regensburg wurde am Montag (13.02) eine Fliegerbombe gefunden. Nur wenige Menschen innerhalb eines 150-Meter-Radius mussten zunächst evakuiert werden. Die Entschärfung der Bombe war noch am Abend gegen 20 Uhr geplant. Allerdings konnte der Sprengmeister die Bombe nicht vollständig entschärfen. So mussten Teile des 75 Kilogramm schweren Blindgängers kontrolliert gesprengt werden. Der Evakuierungsradius musste dafür aber nicht erweitert werden. Gegen 21 Uhr gaben die Einsatzkräfte Entwarnung, die wenigen Evakuierten konnten wieder zurück in ihre Häuser.

