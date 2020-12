Regensburg: Fazit zur Aktion „Straßenwunsch“

Die Aktion "Straßenwunsch" in Regensburg neigt sich dem Ende entgegen. Über 100 Wünsche wurden von den Streetworkern der Caritas Regensburg eingesammelt und von Gastfreundschaft hilft Regensburg veröffentlicht. Bis auf einen Wunsch konnten alle erfüllt werden. Sogar darüber hinaus gab es eine rege Beteiligung an der Aktion.

Auf der Wunschliste gab es ganz unterschiedliche Wünsche, vor allem Nahrungsmittel und warme Kleidung standen bei vielen ganz oben auf der Liste - Dinge, die für uns selbstverständlich sind. Einige haben sich gebrauchte Smartphones gewünscht um Kontakt mit anderen über WhatsApp halten zu können. Aber auch ungewöhnliche Wünsche waren dabei, wie Schneeschuhe, eine Taschenbibel oder ein Gutschein für ein Angler Geschäft.

Die Liste der Wünsche können Sie unter www.gastfreundschaft-hilft-regensburg.de/strassenwunsch einsehen.

Insgesamt gab es mehr Nachfrage, als Wünsche, wodurch zusätzlich einige zusätzliche Gutscheine für Supermärkte, Drogeriemärkte usw. gespendet wurden. Somit können glücklicherweise auch nach Weihnachten noch ein paar Wünsche erfüllt werden - der Bedarf und die Kälte hören nach Heiligabend ja leider nicht auf.

Die Aktion Straßenwunsch fand zum ersten Mal in Regensburg statt. Die Ideengeber Gastfreundschaft hilft Regensburg haben in der Caritas Regensburg einen wunderbaren Partner für diese Aktion gefunden. Gemeinsam sind sie überglücklich, dass der Straßenwunsch so viel positive Resonanz bekommen hat. Die Aktion hat große Solidarität mit unseren Nachbarn ohne Wohnung bewiesen und wird 2021 wiederholt werden.

Bis zum 22. Dezember können noch die letzten Geschenke bei der Caritas in der Von-Der-Tann-Str. 7 abgegeben werden. Danach werden die Streetworker der Caritas die Weihnachtsgeschenke an die Obdachlosen überreichen.

Einzig ein Wunsch auf der Liste konnte nicht erfüllt werden: Evelin hatte sich einen Job als Reinigungskraft gewünscht. Vielleicht geschieht noch ein Weihnachtswunder?

Gastfreundschaft hilft Regensburg/MB