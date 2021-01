Regensburg: Falsche Corona-Zahlen durch Softwareprobleme?

Seit einigen Tagen hat die Stadt Regensburg den niedrigsten Corona-Inzidenzwert in Ostbayern. Laut RKI lag die Inzidenz am Freitagmorgen bei 65,3. Der Landkreis Regensburg liegt aktuell knapp unter einhundert. Doch sind diese Werte auch richtig? Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit spricht von Software-Problemen. Das Landratsamt des Landkreises Regensburg bestätigt diese Probleme, schreibt jedoch auch, dass die Werte manuell korrigiert worden seien- es habe durch die Probleme keine größeren Abweichungen zu den tatsächlichen Werten gegeben.

Beim Gesundheitsamt in Regensburg gibt es Probleme bei der Datenübertragung von Corona-Infizierten. Das hat das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bestätigt.

Anfang des Jahres gab es eine Softwareumstellung. Genau diese mache jetzt Probleme. Neben der Domstadt seien noch sechs weitere Gesundheitsämter in Bayern davon betroffen. In diesen Kommunen und Landkreisen wurden entweder zu wenig Fallzahlen oder gar keine an das LGL übermittelt.

Das Landratsamt Regensburg hat heute Softwareprobleme bei der Datenübermittlung bestätigt. Allerdings seien die Fehlermeldungen erkannt worden - man habe die Zahlen manuell nachkorrigiert. Die auf der Homepage des LGL veröffentlichten Inzidenzwerte für Stadt und Landkreis Regensburg würden somit laut Landratsamt keine größeren Abweichungen zu den tatsächlichen Werten aufweisen.

Die Softwareprobleme sollen gelöst werden: Das Gesundheitsamt Regensburg stehe laut Landratsamt in engem Kontakt mit dem Softwarehersteller und dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zum Teil seien die Fehler bereits behoben worden.

Fehlerhafte Datenübertragung

Von diesem Problem betroffen sind alle Kommunen und Landkreise, die die Meldesoftware Äskulab verwenden.

Seit Januar 2021 ist das Deutsche Elektronische Melde- und Informationssystem für den Infektionsschutz (DEMIS) Pflicht. Die Labore melden aktuell die positiven Corona-Befunde in die Meldesoftware Äskulab.

Die Daten aus Äskulab werden dann automatisch an das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) weitergeleitet. Eigentlich ein großer Vorteil, da bislang viele Ämter ihre Meldungen per Hand in die Software eingegeben haben, die Daten haben sie meist per Fax von den Laboren erhalten. Jetzt können Labore, Arztpraxen etc. die Infektionen direkt melden.

Das LGL und das RKI orientieren sich an diesen Werten der Meldesoftware und veröffentlichen diese.

