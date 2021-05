Regensburg: Fahrradkontrolltag der Polizei

Unter dem Motto „Sicherheit ungeschützter Verkehrsteilnehmer, insbesondere Radfahrer“ führte die Polizei am gestrigen Dienstag einen Kontrolltag in der Stadt Regensburg durch und stellte dabei einige Verstöße fest.

Mit einem weiteren Kontrollaktionstag im Jahr 2021 überprüften die Polizeiinspektion Regensburg Süd, die Dienststelle „Operative Ergänzungsdienste“ sowie die Polizeiinspektion Regensburg Nord am Dienstag in der Stadt Regensburg einige Verkehrsteilnehmer. Das Motto des Tages lautete „Sicherheit ungeschützter Verkehrsteilnehmer, insbesondere Radfahrer“. Dabei wurden unterschiedliche Verstöße, wie beispielsweise das Fahren in falscher Richtung, Benutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt oder sogar das Fahren über eine rote Ampel festgestellt.

Von insgesamt 135 Fahrzeugen wurden rund 100 Radfahrer mündlich oder schriftlich verwarnt. Ein E-Scooter-Fahrer stand sogar unter Drogeneinfluss und durfte deshalb nicht mehr weiterfahren.

Trotz der coronabedingten Einschränkungen kam es zu vielen Gespräche mit den Radlern, die dabei oft Einsicht für ihr Verhalten zeigten.

PI Regensburg Nord/JM