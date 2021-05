Regensburg: Fahrradfahrer verletzt – Zeugen gesucht

Am Mittwochnachmittag ist ein Fahrradfahrer in Regensburg von einem Auto gestreift worden und hat sich dabei unter anderem einen Unterarmbruch zugezogen. Der Autofahrer hat sich allerdings vom Unfallort entfernt. Deshalb sucht die Polizeiinspektion Regensburg Süd nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Hier die Pressemitteilung der Polizeiinspektion

Ein 29-jähriger Regensburger befuhr am Mittwoch, 19.05.2021, gegen 14:40 Uhr mit seinem Rennrad den sogenannten Fahrradschutzstreifen in der Dr.-Gessler-Straße. Als dieser links an parkenden Fahrzeugen vorbeiführte, kam es zu einem Streifvorgang zwischen dem Radfahrer und einem in gleicher Richtung fahrenden Pkw. Hierbei stürzte der Regensburger und zog sich u.a. eine Fraktur am Unterarm zu. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Pkw-Fahrer entfernte sich unerkannt von der Unfallörtlichkeit. Ob er den Vorfall bemerkt haben kann, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Bei seinem Fahrzeug soll es sich mutmaßlich um einen BMW der 1er-Reihe handeln.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen des Vorfalles bzw. der Pkw-Fahrer werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2001 mit der PI Regensburg Süd in Verbindung zu setzten.