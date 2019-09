Regensburg: Fahrrad-Demo „I want to ride my bycicle“

Am Freitag, den 20. September 2019 startet die 4. Fahrrad-Demo in Regensburg.

Start der Demonstration ist um 15 Uhr an der Nordseite des Hauptbahnhofs Regensburg und dauert bis ca. 17 Uhr. Die vierte Fahrradkundgebung findet dieses Mal nicht an einem Samstag, sondern an einem Freitag statt, um am Ende in der Maximilianstraße an eine Demo der Fridays for Future anzuknüpfen. Diese geplante Kundgebung beinhaltet eine Menschenkette, welche die Altstadt umspannt.

Mehr Infos unter: www.radentscheid-regensburg.de und https://futureforregensburg.de/

MWi