Regensburg: Fahrrad da – Jacke weg

Am Sonntag, den 25.04.2021, wurde am Domplatz eine Jacke entwendet. Der Sachschaden beträgt ca. 200 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.



Am Sonntag, den 25.04.2021, stellte ein 41-Jähriger Mann gegen 14:00 Uhr sein Fahrrad am Domplatz ab. Er ließ seine schwarze Daunenjacke an seinem Fahrrad hängen, während er sich für ca. eine viertel Stunde vom Rad entfernte. Bis zu seiner Rückkehr hatte ein bislang Unbekannter diese mitsamt Inhalt entwendet. Der Wert der abhandengekommenen Gegenstände beträgt ca. 200 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich unter Tel. 0941/506-2001 mit der Polizeiinspektion Regensburg Süd in Verbindung zu setzen.

PM PI Regensburg Süd/JM