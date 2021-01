Regensburg: Fahrplanänderung im innerstädtischen und ‎regionalen Busverkehr

Aufgrund der weiteren Beschränkungen und der aktuellen Lage passen die landkreiseigene Nahverkehrsgesellschaft GFN und das Stadtwerk.Mobilität erneut den Fahrplan auf diversen regionalen und auch innerstädtischen Buslinien an.

Aufgrund des verlängerten und erweiterten Lockdowns ergeben sich ab dem 11. Januar 2021 bis voraussichtlich Ende des Monats bei diversen Buslinien erneut Änderungen im Fahrplan, die im Folgenden genauer aufgeführt werden.‎

Regionalbusverkehr

Im Regionalverkehr des RVV fahren die Busse bis Ende Januar 2021 weiterhin nach dem Fahrplan „wie an schulfreien Tagen“. Nicht durchgeführt werden des Weiteren die Corona-bedingt ‎eingerichteten zusätzlichen Fahrten sowie sonstige Schulbusverstärker.‎

Innerstädtische Buslinien von das Stadtwerk.Mobilität.

Ab dem 11. Januar 2021 werden alle Fahrten von Montag bis Freitag „wie an schulfreien ‎Tagen“ durchgeführt.‎ Des Weiteren finden ab diesem Zeitpunkt keine Schulfahrten ‎statt.‎ Die Linien C1 und C4 fahren nach einem gültigen Sonderfahrplan.‎

Weitere Informationen sowie kurzfristige Änderungen und den Busfahrplan für diese Fahrten entnehmen Sie bitte der Homepage des RVV oder ‎direkt an den Abfahrtshaltestellen.

RVV-Kundenzentrum

Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation bleibt der Schalterbereich des RVV-Kundenzentrums in der Hemauerstraße bis ‎auf weiteres geschlossen.‎

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kundenzentrums stehen aber gerne für Beratungen rund um das RVV-Angebot ‎sowie für Bestellung von Abonnements über folgende Kanäle zur Verfügung:‎

‎• Kundentelefon unter 0941 601 2888 während der üblichen Zeiten Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr‎

‎• Kontaktformular auf der RVV-Website www.rvv/de/kontakt

‎• Postalisch unter RVV Kundenzentrum, Hemauerstraße 1, 93047 Regensburg

Ferner haben unsere Kunden die Möglichkeit, Tickets unter anderem über die RVV-App, an RVV- und DB-‎Fahrscheinautomaten sowie in nicht vom Lockdown betroffenen RVV-Vorverkaufsstellen zu erwerben.‎

PM das Stadtwerk.Regensburg/MS